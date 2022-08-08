4 августа 2020 года, за пять дней до выборов Президента, Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Еще тогда глава государства заметил, что мир становится все более нестабильным и непредсказуемым: «Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию».

Единственное спокойное звено

Президент обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. «Поэтому сегодня на разрыв, – констатировал Александр Лукашенко. – И Россия боится нас потерять: ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».

Экономика белорусского государства подчинена одной цели – заботе о людях, заявил Президент. Он констатировал, что веками для Беларуси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики, визитной карточкой страны. Обратил внимание, что спрос на продовольствие в мире растет: «ООН прогнозирует: почти миллиард человек будет в ближайшее время голодать. Крестьянский труд всегда будет востребован».

Перемены должны укреплять страну

Глава государства высказался насчет конституционных изменений. «Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возврат к Конституции 1994 года – полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики», – заявил Президент. (Напомним, 27 февраля 2022 года в Бела­руси состоялся референдум. За принятие изменений и дополнений Конституции высказались 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших – прим. автора).

«Осуществляя «перамены», нужно идти от людей и станка. Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, науке и компетенциях. Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего», – сказал белорусский лидер.

В информационном поле проходят все решающие сражения за национальную безопас­ность. Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. «Просто на нас решили, на крепком монолитном обществе, отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий. Не получится», – заключил Президент.

Предательство не прощается даже на небесах

Александр Лукашенко высказался на тему проходившей в стране электоральной кампании. «Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы, а также члены избиркомов испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать: государство вас не бросит, оно вас защитит. Мы найдем, мы нашли управу на этих экстремистов. Поэтому даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за свою безопасность, ни за безопасность ваших детей. Я вам это гарантирую», – подчерк­нул глава государства.

Президент призвал различать реальную политику, реальную оппозицию и «фанерных марионеток». «Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы неспособны или к чему-то не готовы – уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он призвал внимательно посмотреть на то, что некоторые предлагают: выпустить преступников, посадить чиновников, разогнать милицию, а военных загнать в 90-е. «Они боялись тогда (я тоже был военным), стыдно было одеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Нам это сегодня предлагают. Вывести капиталы в офшоры (показали, как делать), заставить всех платить за медицину, образование. Земли сельхозназначения будут частными, чтобы разрушить трудовые коллективы… Вот и все их реформы, – перечислил Президент. – Но этого в Беларуси не будет».

Александр Лукашенко призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент, предостерег молодежь от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она – наша, она любимая. А любимую не отдают», – резюмировал Президент.

© Правда Гомель