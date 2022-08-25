Сегодня теплые слова поздравлений и благодарности за нелегкий труд в животноводческой отрасли звучали в адрес губичанки Ольги Сеи.

Сельскую труженицу поздравили председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко и руководство сельхозпредприятия. Ольга Петровна искренне поблагодарила всех за проявленное внимание и заботу. Не зря ведь говорят, что глаза человека – это зеркало его души. Отрадно, что в этот особенный для юбилярши день, они сияли радостью, а подарки, цветы и теплые слова всегда греют душу и подчеркивают значимость человека.

Следует сказать, что Ольга Сея – гордость родного хозяйства. Всю свою жизнь она проработала на ферме и является одним из лучших операторов машинного доения нашего района.

Любовь к своей профессии и добросовестное отношение к обязанностям, – то, чем руководствуется в своей работе труженица. А многочисленные награды различных уровней – это лучшее подтверждение ее заслуг.

Более того, в свое время Ольга Петровна вошла в число 250 лучших животноводов страны. И хоть последние годы она находится на заслуженном отдыхе, но по мере возможности оказывает помощь сельхозпредприятию, ведь опыт и трудолюбие этой скромной женщины поистине бесценны.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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