На прием к главе района записались 12 человек. Вопросы некоторых были решены еще до его начала. Тех, кто хотел лично пообщаться с председателем райисполкома, интересовали вопросы выделения земельных участков для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйств, наведение порядка на земле, а также проблемы личного характера.

Так, жительницу райцентра, обеспокоенную состоянием территории на ливневой канаве вблизи ее участка, заверили, что порядок на земле будет наведен в рамках санитарного дня, который пройдет 17 сентября. На подмогу коммунальнику будут брошены силы организаций, закрепленных за данной территории.

Двоих заявителей интересовали земельные вопросы. Как отметил Анатолий Генрикович, вопрос выделения земельных участков для ведения крестьянских хозяйств всегда находится на пристальном контроле. Земля должна работать и здесь спрос будет строгий, поблажек не будет ни сельхозпредприятиям, ни фермерам.

Еще один горожанин просил найти управу на шумных соседей, ведущих асоциальный образ жизни. Анатолий Гапоник поручил к данной проблеме подключиться правоохранителям и органам социальной защиты.

В целом, как показывают приемы граждан, все вопросы, с которыми идут к главе района, всесторонне прорабатываются для принятия наиболее оптимальных решений.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора