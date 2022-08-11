Внесены изменения в ряд указов главы государства. Соответствующий указ №272 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В целях реализации норм закона от 13 декабря 2021 года «Об изменении закона Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности» уточняются источники финансирования работ по созданию и обновлению государственных навигационных карт в цифровом формате. При этом положения о проведении работ по созданию Национального атласа Беларуси исключаются в связи с завершением таких работ.

Кроме того, признается утратившим силу указ от 23 апреля 2007 года №200 «О некоторых вопросах в области геодезии, картографии и навигации», ставший неактуальным в связи с передачей законом правительству соответствующих полномочий.