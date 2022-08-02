В Беларуси с 1 сентября к учебным занятиям приступят около 1 млн 85 тыс. учащихся, в том числе 115 тыс. первоклассников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

«В 2022/2023 учебном году будут функционировать 2866 учреждений дошкольного образования, 2901 государственное учреждение образования, реализующее образовательные программы общего среднего образования», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что подготовка учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования к началу учебного года осуществляется планомерно.