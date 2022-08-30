В рамках акции «Соберем портфель первокласснику» председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил рюкзак со школьными принадлежностями будущему первокласснику из Дуравичской школы Константину Чеботареву.

Костя воспитывается в многодетной семье, где кроме него еще есть четверо детей. Поэтому такой хороший подарок ему пришелся весьма кстати. По словам мальчишки, он с удовольствием будет ходить в школу, чтобы в будущем стать учителем биологии. Костя пообещал Анатолию Генриковичу хорошо учиться и приносить в новом рюкзаке только хорошие оценки.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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