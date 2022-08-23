В школу с новым рюкзаком. Профсоюзые активисты побывали с подарками в гостях у Ярослава Карпенко

Новый учебный год не за горами. Но, пожалуй, самым волнительным День знаний станет для будущих первоклассников, которым только предстоит окунуться в школьную жизнь. А чтобы этот день для них запомнился и стал знаковым, свою лепту в подготовку к 1 сентября вносят и профсоюзы.

В рамках благотворительного проекта «Профсоюзы – детям» проходит акция «Собери портфель первокласснику». Ее цель – социальная поддержка работников, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс. Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям, многодетным, а также воспитывающим детей-инвалидов.

Традиционно участие в благотворительной акции принимают профсоюзные первички Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Сегодня профактив ППО Бушевского детского сада-средней школы посетил многодетную семью Оксаны Карпенко из Радеево и вручил будущему первокласснику Ярославу рюкзак со всеми школьными принадлежностями.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Нины Ананич