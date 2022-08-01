Голубович и Кравчук признали вину в полном объеме в деле по заговору с целью захвата госвласти

Заседание по делу началось 29 июля. Дело рассматривает Минский областной суд. Сначала оно слушалось в закрытом режиме, затем его продолжили в открытом. В первый день прокурор зачитал обвинение двум фигурантам: Александру Федуте и Юрию Зенковичу. Александр Федута после оглашения обвинения признал вину в заговоре с целью захвата государственной власти. Сегодня прокурор зачитал обвинение Григорию Костусеву, Ольге Голубович и Денису Кравчуку. Григорий Костусев вину не признал, Ольга Голубович и Денис Кравчук — признали вину в полном объеме.

Сейчас начался допрос обвиняемых.

По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек. Юрий Зенкович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования и руководство таким формированием), ч.3 ст.361 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенных с использованием глобальной компьютерной сети Интернет), ч.3 ст.130 (возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Александр Федута и Григорий Костусев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем) УК.

Ольга Голубович и Денис Кравчук обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) УК.

БЕЛТА