Президент поставил задачу принимать все меры для того, чтобы долгострои были введены в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич по итогам совещания у главы государства по завершению строительства проблемных долгостроев, которое состоялось на площадке Минского городского технопарка, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, по-прежнему для Госкомимущества стоит задача по повышению эффективности использования государственного имущества, но сегодня на примере Минска эта задача даже была расширена. «Если находится долгострой, который инвестор или собственник не может по объективным или субъективным причинам завершить, то местные органы совместно с Госимуществом и другими заинтересованными должны принять все меры, чтобы этот объект был введен в эксплуатацию», — сказал Дмитрий Матусевич. Он добавил, что основной упор будет сделан на завершении объектов в производственной сфере.

Решения по каждому объекту будут приниматься индивидуально, исходя из ситуации, после подробного изучения местными органами власти. Как это может быть, видно на примере Минского городского технопарка. Ему в собственность были переданы площади, где ранее располагался мотовелозавод, многие производственные помещения им не использовались, нуждались в модернизации и реконструкции. После визита Президента было подготовлено соответствующее распоряжение о развитии этой территории, ее владельцем стал город в лице Минского городского технопарка, что позволило вкладывать средства в развитие площадки.

Отвечая на вопрос, почему риторика Президента на совещании по долгостроям была жесткой и прозвучали однозначные требования принять меры в кратчайшие сроки, Дмитрий Матусевич сказал: «Думаю, это сигнал и властям, и бизнесу, что если неэффективно используешь свое имущество, которое находится в центре города (иногда фасады выходят на крупнейшие улицы), то по такому имуществу могут быть приняты иногда даже непопулярные решения» .