В субботу, 27 августа, дружной семьей отметили праздник родного уголка жители и гости аг. Коммунар.

Теплая летняя погода благоволила сельчанам. Гулянья развернулись на площадке возле Дворца культуры, а центральную площадь агрогородка украсили гостиные дворы организаций, выставки местных рукодельниц. Работала и фирменная торговля РУП «Белоруснефть-Особино».

Первым всех поприветствовал и.о. председателя Коммунаровского сельисполкома Владимир Матузко, пожелав отменного здоровья и хорошего настроения. Много добрых пожеланий адресовали жителям агрогородка и почетные гости Александр Ковалев, заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома, и Николай Долич, директор РУП «Белоруснефть-Особино». К слову, предприятие преподнесло в дар коммунаровцам каравай, испеченный из муки нового урожая.

В День деревни принято чествовать лучших из лучших, говорить спасибо активным и трудолюбивым. По традиции, отметили самого маленького и самого пожилого жителей. Не забыли и про именинников, праздновавших в этот день свои дни рождения.

В рамках мероприятия прошло награждение коллективов учреждений образования и здравоохранения Коммунара, почтовой связи, коммунальщиков, пожарных, ОСВОДа. Благодарностями отметили и самых активных, внесших вклад в общественную, культурную жизнь и благоустройство сельсовета, в озеленение населенного пункта, а также настоятеля храма в Коммунаре Павла Вечорко за духовное развитие населения. Слова благодарности за предоставленные подарки звучали в адрес председателя первичной профсоюзной организации РУП «Белоруснефть-Особино» Ирины Роговой. Никто не остался без внимания.

Отметим, что замечательную культурно-развлекательную программу под-готовили работники местного Дворца культуры, своим творчеством всех присут-ствовавших радовали народный вокальный ансамбль «Калиница» и гости празд-ника – народный вокальный коллектив «Чараўніца». А финальным аккордом Дня деревни стали пенная дискотека «В ритме лета» и яркий салют.

И действительно, День деревни – это еще один повод признаться в любви родному краю, зарядиться вдохновением для добрых дел, узнать, как много у нас живет замечательных людей.

Елена БЕЛКО