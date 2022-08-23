В рамках ежегодной спецоперации «Мак», которая проходит с 1 июня по 15 сентября, правоохранители выявляют и уничтожают наркосырье, тем самым пресекая деятельность тех, кто занимается незаконным выращиванием и возделыванием мака и конопли. Так, сегодня вблизи отселенного населенного пункта Никольск было уничтожено 0,4 га конопли.

Как отметил старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговлей людьми ОВД райисполкома Владимир Иванов, посевы дикорастущей конопли на площади 0,4 гектара были обнаружены группой по наркоконтролю вблизи Никольска. Для ликвидации зарослей растения пришлось привлечь мощную сельхозтехнику СУП «Андреевка». В итоге было переработано и уничтожено 800 кг конопли.

С начала спецоперации «Мак» в районе выявлен 21 факт произрастания наркосодержащего дурмана.

В целях недопущения распространения наркотиков растительного происхождения на территории района РОВД просит граждан отказаться от выращивания масличного мака и конопли на приусадебных и других участках, а в случае их произрастания – обеспечить уничтожение.

Если вам стало известно о лицах причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах их производства либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте группу по наркоконтролю ОВД райисполкома по телефону 8(029)233-10-98, либо в дежурную часть по телефону: 2-12-49. Конфиденциальность гарантируем.

Ответственность за незаконное выращивание конопли и мака

Согласно статье 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (незаконный посев и (или) выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершены без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ) влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.

Согласно статье 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. При этом, срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет, если те же действия, совершенны повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее уже совершившим наркопреступления. А также – до 15 лет, если преступление было совершено в составе организованной группы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Владимира Иванова