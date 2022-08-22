В день празднования Преображения Господня, 19 августа, в Коммунаровском Дворце культуры прошла диалоговая площадка «Православные традиции в современном обществе». Организаторами мероприятия и культурно-развлекательной программы выступили сельская библиотека и ДК агрогородка. Среди приглашенных экспертов – начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко, помощник благочинного Буда-Кошелевского округа протоиерея Сергия Пешко по работе с молодежью, настоятель прихода храма Святого Николая Чудотворца аг. Рогинь иерей Александр Асадчий и настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Коммунар протоиерей Павел Яковлевич Вечорко.

В ходе диалога присутствующие обсудили вопросы духовности и веры в новом общественном порядке, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения, приобщения их к тысячелетним традициям православия на белорусских землях.

Участники площадки совершили экскурс в историю становления местного храма Покрова Пресвятой Богородицы, Буда-Кошелевского благочиния Гомельской епархии Белоруской Православной Церкви и познакомились с традициями празднования трех Спасов, обрамляющих Успенский пост, который длится с 14 по 28 августа. В празднествах Спаса (14,19 и 29 августа) присутствует глубокий природный и религиозный смысл. С одной стороны, праздник Успения Богородицы (28 августа) – это ознаменование окончания летней уборки урожая. А с другой стороны, в Спасах заложен намёк на то, что о спасении собственной души надо бы позаботиться ещё до «осени» нашей жизни, чтобы потом не было поздно.

Что касается главных вех в деятельности прихода, первые факты относятся к середине июня 2003г., когда благочинный Буда-Кошелевского округа протоиерей Сергий Пешко провел встречу и побеседовал с местными жителями. В это время приводилось в порядок, переданное приходу во временное пользование пустующее помещение «Красного уголка» совхоза «Особино» – производился ремонт и отделочные работы, устраивался иконостас. На учредительном собрании 27 июня 2003-го председателем Приходского совета была избрана Валентина Старовойтова. Устав религиозной общины Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в а.г. Коммунар. Был зарегистрирован 3 марта 2004 года решением Гомельского облисполкома. В состав Прихода включены следующие населенные пункты: Коммунар, Блюдница, Особино. В этом же году Указом №46 Высокопреосвященнейшего Аристарха, архиепископа Гомельского и Жлобинского иерей Павел Яковлевич Вечорко назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы. В октябре 2012 года Преосвященнейший Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский, совершил чин освящения храма и совершил Божественную Литургию. Иерей Павел Вечорко за усердное служение Церкви Божией был возведен в сан протоиерея. Стараниями прихожан и многочисленных добровольных помощников храм продолжает преображаться и в наши дни.