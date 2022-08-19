Вы устали от новостей и разговоров о политике? Тогда я вынуждена вас разочаровать: два года назад она стремительно ворвалась в нашу размеренную жизнь и, судя по всему, еще долго нас не покинет. Можно, конечно, попробовать отгородиться от негатива и политической повестки, но в нынешнее время это возможно только в том случае, если вы счастливый обладатель избушки в глухом лесу или сибирский старообрядец.

Говорить о политике нужно. Именно говорить и аргументированно дискутировать. Это не значит, что все разом должны развязать политические баталии, забыв о семье, работе и отдыхе. Отнюдь. Просто в текущей обстановке мы все, как гласит устоявшееся еще с советских времен выражение, должны быть политически грамотными. Как минимум для того, чтобы в нашей жизни не повторились события 2020 года, на фоне которых даже «Плошча» 2010-го выглядит обычной хулиганской выходкой. Думаю, не все из вас сразу вспомнят о событиях того года: ну, было и было – неинтересно. Зато уже в 2020 году за нас взялись серьезно. И тот август мы точно запомним надолго. Оказалось, что наше расслабленное общество, которое привыкло долгие годы жить вне политики, было не готово к такой массированной информационной атаке. Это не было чем-то новым, организаторы цветных революций и инфовойн годами отрабатывали в других странах методы, использованные в 2020-м в Беларуси. Применение цветных технологий было настолько очевидным, что я просто недоумевала, как можно этого не видеть. Но ведь нас не интересовала политика и события в мире, правда?

В итоге многие далеко не глупые люди, которых вывели на эмоцию, угодили в расставленную ловушку, добровольно стали оружием в чужих руках. Они отключили критическое мышление, нацепили ленты, взяли в руки услужливо кем-то предоставленные бело-красно-белые полотнища и вышли на улицы, став частью толпы. А это самое страшное, что может быть. Толпа снимает с человека индивидуальную ответственность, стирает все личное, в ней не может быть собственного мнения, все определяет коллективный разум, попирающий любые правила. Посягательство на порядок – это начало конца любой страны, потому что толпа не может управлять и выстаивать жизнеспособную систему, только разрушать. Вот ее задача. Поэтому первый и самый главный вопрос, который нужно задавать себе, когда ситуация кажется неоднозначной: кому это выгодно? Кто же главный выгодополучатель в данных обстоятельствах?

Повторюсь, любая страна, независимо от формы правления, существует, пока в ней работают установленные правила и сохраняется порядок. Посмотрите, допускают ли западные страны у себя революции? Кому разрешены выступления и митинги? Зеленым, BLM, LGBTQ. Тем, кто не вредит существованию государственной власти. В случаях, когда выступления и протесты грозят разрушением системы, спокойно применяют газ, водометы, собак и оружие. И никто не кричит, что в Германии, Нидерландах, Великобритании или Франции жестокие «рыжымы» и диктатура.

А когда в угоду меньшинствам ущемляют права большинства, отменяют людей, заставляют правозащитную организацию пересматривать доклад о военных преступлениях ВСУ, потому что он противоречит повестке Запада, вводят неправомерные санкции против целых народов, пытают в секретных тюрьмах людей, назначенных виновными без суда и следствия, подвергают гонениям собственных граждан за несогласие с проводимой политикой, это еще демократия или уже диктатура? Это те же самые страны, которые рассказывают нам о демократии, правах и свободах человека. Согласитесь, когда отслеживаешь политические события в мире, западные лозунги и призывы уже не кажутся такими заманчивыми и привлекательными, как раньше. Так что хочешь-не хочешь, а без политики никуда.