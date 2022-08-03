Вопросы землеустройства и фермерского хозяйства преобладали на приеме граждан председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.



Земельный спор привел на прием к губернатору гомельчанина Вячеслава Цукрова. Мужчина не согласен с решением суда о долевом разделе участка земли. Дело дошло до Верховного суда. Обратившемуся разъяснили возможные алгоритмы дальнейших действий. Как вариант: договориться с соседом либо доказать в суде, что за десятилетия менялись доли в строении и участке, предоставив соответствующие документы.

Людмила Николаевна из агрогородка Мичуринская Гомельского района указала на неправомерные действия представителя сельисполкома в отношении земельного спора между соседями. С ее слов, он принял сторону одного из них. Спор ведется около двух лет. Женщина переживает за сохранность своего участка, который через суд пытается отнять сосед. Вместе с тем заявительница поблагодарила землеустроительные службы облисполкома и райисполкома за оперативное реагирование и выдачу документов.

Как пояснил председатель Гомельского райисполкома Сергей Ермолицкий, действительно нет законных оснований для отмены регистрации участка обратившейся. «Власти района занимают исключительно нейтральную позицию в отношении сторон, основываясь на действующем законодательстве и представленных службами документах», — сказал он. Однако пока земельный спор разрешается в залах суда. К делу подключились также специалисты управления юстиции облисполкома.

Губернатор поручил райисполкому дать оценку работы и профпригодности представителя сельисполкома и принять кадровое решение. «Правда должна восторжествовать. Мы ставим на контроль ваш вопрос, пока он будет в процессе. Вам нечего бояться», — заверил Иван Крупко.

Фермер Николай Горохов ведет хозяйство в Буда-Кошелевском районе. Мужчина посетовал на обстоятельства, которые отражаются на урожае кукурузы. Посеяно 52 га этой культуры. «Кукуруза у меня всегда хорошая, лучше всех, но в этом году беда случилась: недостало удобрений до начала посевной, затем дождливая погода и влияние проволочника сделали свое дело», — посетовал фермер. Также волновал мужчину вопрос известкования земли. Все, что положено по законодательству из расчета на 1 га по удобрениям и топливу, будет выделено и сделано, обозначил губернатор. С известкованием почвы помогут сразу после уборочной.

Николай Горохов предложил поделиться своим опытом в озеленении, чтобы посаженые в Гомеле и за городом деревья приживались максимально. Власти области готовы пойти на эксперимент: выделить под озеленение участок у одной из дорог.

Всего на прием к губернатору обратились пять человек. Председатель облисполкома внимательно вникал в детали ситуации каждого из них. Прием шел без временных рамок: некоторые обратившиеся рассказывали свою позицию более часа каждый. Иван Крупко подчеркнул, что законные интересы граждан должны быть защищены. По отдельным вопросам даны подробные разъяснения в соответствии с законодательством, некоторые взяты на контроль.