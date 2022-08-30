В этом году в Добруше 3-4 сентября пройдёт День белорусской письменности. С 1994 года, когда праздник отметили впервые, его принимали многие культурные центры страны – Полоцк, Несвиж, Туров и другие. Добрушу тоже есть чем гордиться и что показать. Если собираетесь приехать на праздник, то найдите время по-настоящему узнать город, который называют белорусской Венецией. А ещё здесь в 19 веке появилась самая передовая даже по европейским меркам фабрика. Подробности о старом новом городе в нашем гайде.

Добруш – райцентр в 25 км от Гомеля с населением около 20 тысяч человек.

Сердце города – бумажная фабрика, которая сейчас носит название «Герой труда». Его она получила в советское время, а когда была построена в 1870 году, называлась «Добрушская писчебумажная фабрика князя Паскевича».

С появлением крупного предприятия Добруш начал разрастаться. Строились дома для рабочих, так появились целые улицы. А сама фабрика сейчас находится практически в центре города на проспекте Луначарского, 7.

Если пойти от неё в сторону железнодорожного вокзала, на близлежащих улицах до сих пор можно увидеть жильё фабричных работников конца 19 века. Некоторые построены директором-распорядителем фабрикой Антоном Стульгинским для высококвалифицированных работников. Стоимость жилья собственники должны были вернуть частями из зарплаты в течение тридцати лет.

Дом самого Стульгинского, к сожалению, не сохранился – сгорел во время войны, но в фабричном парке остался до наших дней фонтан. Место захоронения управляющего фабрикой утрачено. В 1917 могилу в поисках золота разрушили вандалы, а в 20-е годы во время паводка она и вовсе была стёрта с лица земли.

Стульгинского заслуженно называют лучшим менеджером Российской империи. В 1900 году на Добрушской бумажной фабрике трудились 900 человек, для которых были созданы лучшие по тем временам условия: обеспечение жильём, 8-часовой рабочий день, при фабрике работали больница и аптека, где рабочим давали большую скидку на лекарства.

Само предприятие постоянно подстраивалось под реалии времени. Поэтому, наверное, до сих пор и на плаву. В 50-70-е годы модернизировало всё производство, в итоге стало удовлетворять потребность СССР в чертёжной и рисовальной бумаге почти на 70%. Говорят, каждый седьмой школьник Союза писал в тетради производства Добрушской бумажной фабрики.

А недавно здесь освоили выпуск картона для бумажных стаканчиков и офисной бумаги, чтобы заместить дефицитный по нынешним временам импорт.

У Добрушского фарфорового завода история не такая богатая, его построили в 1978 году. Но если каждый из нас заглянет в бабушкин сервант, там обязательно отыщется хотя бы один добрушский сервиз. Фишка производства – ручная роспись посуды.

Если не поленитесь и заглянете в фирменный магазин на улице Лесной, 8, можете увезти с собой сувенир. Например, штучные ёлочные игрушки или фарфоровую матрёшку. Кстати, предприятие прославилось своими тарелками и чашками, но сегодня выпускает неплохие баночки для специй и лотки для духовок. Расположен магазин прямо на проходной предприятия.

Ещё одна популярная достопримечательность Добруша – мосты. Город стоит на Ипути, которая пересекает его в разных местах. Вот почему его называют белорусской Венецией.

Мостов в Добруше 13, самый старый – «Горбатый» – 1927 года постройки. По крайней мере, так гласит надпись на нём. Он находится в центре недалеко от фабрики, и даже созвучен ей по цветовой гамме.

Есть ещё «Бушуйка» – самый шумный мост, в паре метров от него работает миниГЭС. Именно здесь в 19 веке была построена первая в Беларуси гидроэлектростанция (1889).

В 1961 году построен «Аптечный» мост, который сейчас соединяет центр и микрорайон бумажной фабрики.

Понтонный мост ведёт на остров с кафе, беседками и столетними дубами, где можно уединиться и отдохнуть на природе в самом центре города.

Остальные мосты говорящими названиями не обзавелись. Кстати, можно устроить себе неплохой импровизированный квест: прогуляться по Добрушу и попытаться найти все 13 мостов.

Систематизировать впечатления о городе помогут в краеведческом музее, который находится на улице Князя Паскевича, 1. Расположен он в бывшем здании школы для детей фабричный рабочих. Первоначальное назначение строения сохранялось долгие годы после революции, здесь размещались сначала общеобразовательная, потом музыкальная школы. Музей открылся в 2002 году.

В музее можно познакомиться с археологическими находками, сделанными во время раскопок древних городищ на Добрущине, этнографией края, историей местных ремёсел. Если конкретнее – это элементы одежды, вышивки, орудия труда, посуда, иконы, монеты. Часть экспозиции посвящена истории добрушской бумажной фабрики. А ещё там хранятся личные вещи Ивана Шамякина.

В здании действует художественная галерея почетного гражданина Добруша, известного белорусского художника Владимира Прокопцова, выходца из этих мест.

Работает музей с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Но, пожалуй, главное, почему Добруш выбран столицей нынешнего Дня письменности – творчество уроженца этих мест белорусского писателя Ивана Шамякина. Он родился и вырос в Корме, в 17 километрах от райцентра.

На днях в центре Добруша, на проспекте Мира, известному писателю установили семитонный памятник, работа над которым длилась почти год.

Авторы бронзового Шамякина – преподаватели Белорусской государственной академии искусств Владимир Пипин и Константин Костюченко, которые выиграли конкурс на создание скульптуры среди шести представленных проектов.

Официально памятник откроют во время празднования Дня письменности. Рядом появились две «литературные» скамейки, тоже подарок горожанам к празднику.

Возле памятника и скамеек можно и даже нужно сфотографироваться, чтобы, как говорится, завершить гештальт по поводу Дня письменности и со спокойной совестью уехать домой.

BELKAGOMEL.BY. ФОТО: ЕЛЕНА ЧЕРНОБАЕВА