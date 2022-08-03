Символично, что в этот день на Аллее Героев прошел митинг-реквием. На знаковом месте собрались активисты союза молодежи, представители ведущих вузов города, участники студенческих отрядов, чтобы отдать дань уважения подвигу наших славных соотечественников, вспомнить всех, кто подарил счастливое будущее.

77 лет отделяют нас от самой кровопролитной в истории человечества войны. Выросли поколения, не знавшие ужасов того сурового времени, но память о бессмертном подвиге Ильи Кожара и Емельяна Барыкина будет жить вечно. Ведь кто не помнит истории своей страны, кто не чтит мужество предков, тот не имеет будущего. Наши отцы, деды и прадеды отстояли мир, а мы, наследники победителей, обязаны его сохранить.

Слова безмерной благодарности героям прозвучали от первого секретаря городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Василия Левкутника и участника волонтерского движения «Доброе сердце», секретаря первичной организации с правами районного комитета БелГУТа Владислава Пищика. К подножию памятника присутствующие возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

Источник: http://gp.by

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