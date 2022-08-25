Постановление Министерства образования Беларуси от 8 августа №234 «Об утверждении Инструкции об аттестации в порядке экстерната» официально опубликовано 24 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

Согласно документу, аттестацию в порядке экстерната проводит государственное учреждение общего среднего образования. Структурные подразделения местного исполнительного и распорядительного органа, который осуществляет государственно-властные полномочия в сфере образования, определяют такие учреждения.

Заявление и документы для принятия решения о допуске человека к аттестации в порядке экстерната подаются в отдел или управление по образованию с 3 января по 25 апреля. В числе документов необходимо предоставить заявление от желающего сдать экзамены экстерном, заявление законного представителя несовершеннолетнего, а также при наличии — справку об обучении и документ о базовом образовании.

Аттестация такого вида будет проходить в мае — июле. По заявлениям, поданным позже 25 апреля, будут определяться иные сроки, которые установит отдел или управление по образованию.

Срок аттестации в порядке экстерната по результатам усвоения образовательной программы средней школы должен будет совпадать со сроком экзаменов за 11-й класс.

Экстерну, который успешно прошел такую аттестацию, по решению руководителя учреждения образования выдается документ об образовании.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Белта