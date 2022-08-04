О важности проведения региональных научных конференций и новых проектах на пресс-конференции рассказал директор Института истории НАН Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Год исторической памяти большое значение придается проведению научных конференций и практической работе в регионах. Мы проводим встречи со школьниками, краеведами, работниками культуры и идеологии, чтобы донести научные мысли, идеи и значение концепции истории белорусского государства в массы. В этом году провели несколько конференций в регионах и не планируем на этом останавливаться. Так, в ближайшей перспективе запланированы три конференции: в сентябре в Смолевичах, в октябре в Островце и в ноябре в Витебске. Подчеркну, что в такой конференции важно участие молодежи, когда она своими силами помогает раскрывать особенности нашей богатой истории», — рассказал ученый.

Говоря о новых проектах, Вадим Лакиза анонсировал выход в конце августа книги, посвященной Рижскому мирному договору. «Помимо прочего, ведутся работы над монографиями, идет подбор новых документов, будет издан обновленный сборник документов, посвященный первым годам функционирования, развития и становления академии. Ведется постоянная работа, связанная с изучением Великой Отечественной войны, в том числе по теме геноцида белорусского народа. Также сейчас активно прорабатывается вопрос о подготовке и издании знакового международного проекта «Книга памяти. Беларусь» в семи томах», — добавил директор Института истории.