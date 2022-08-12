Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит ОАО «Минский молочный завод №1» — управляющая компания холдинга «Первый молочный», сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о работе предприятия, развитии молокоперерабатывающей промышленности Беларуси. Президент ознакомится с технологией производства цельномолочной продукции.

В состав холдинга входит пять производственных участков, расположенных в Минске, Молодечненском, Воложинском, Вилейском и Мядельском районах, сельскохозяйственные производственные филиалы «Дричин» Пуховичского района и «Новые Зеленки» Червенского района, сельхозпредприятие ОАО «Новая Любания», торговое унитарное предприятие «Городской молочный завод №1».

Основное направление деятельности холдинга — переработка молока в сыры, масло, цельномолочную продукцию и сухие молочные продукты. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 250 наименований.

На долю холдинга приходится 63,9% от общего объема производства цельномолочной продукции по Минской области, 17% — по Беларуси. Холдинг обеспечивает потребности Минска, Минской области и других регионов. Продукция предприятия также поставляется в 23 страны, в том числе на долю Российской Федерации приходится 71,6%, Китая — 9,4%.

Молочная отрасль республики — одно из наиболее приоритетных направлений в развитии как агропромышленного комплекса страны, так и в целом национальной экономики. Беларусь входит в первую пятерку экспортеров, занимая третью позицию по экспорту масла, сгущенного молока, молочной сыворотки, четвертую позицию по экспорту сыра, пятое место — сухого обезжиренного молока. Потребность населения страны обеспечивается в полной мере за счет продукции отечественного производства.

Как сообщалось БЕЛТА, на заседании Совета Министров 9 августа Александр Лукашенко поинтересовался информацией насчет того, что на рынке есть дефицит некоторых видов товаров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло признал, что есть определенная проблема с упаковкой тетрапак и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме.

Президент в связи с этим заметил, что люди должны получить продукт, к которому они привыкли, пусть и в другой упаковке: «Они ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы выйдите и скажите: «Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет». Игорь Брыло в ответ пояснил, что производственные линии необходимо перестроить. «Так война идет. Перестройте за сутки, за ночь!» — настоятельно потребовал глава государства.

Министр заверил, что будет сделано все возможное, чтобы не потерять объем молока в торговых сетях.

Премьер-министр Роман Головченко в свою очередь отметил, что помимо вопроса упаковки есть еще такой момент, что часть продукции сейчас активно уходит на экспорт, что выгодно предприятиям. Поэтому в настоящее время административным путем контролируется ситуация по наполнению внутреннего рынка под полную потребность. Особенно это характерно для Минска, который не имеет своих сырьевых зон.

Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что в АПК государство вкладывало немалые средства, предприятия имеют стоимостные преимущества по целому ряду направлений, а потому на фоне господдержки вопросы обеспечения внутреннего рынка должны быть в числе приоритетов.