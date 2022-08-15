Эффективное использование земли и завершение строительства объектов с длинной историей. Президент сегодня посещает большую производственную площадку, на которой расположен, в том числе, минский Мотовелозавод.

Знаменитые «Аисты» собирают именно здесь. Но значительная часть площадей на Партизанском проспекте сдается в аренду. Здания разной степени обветшалости. Александр Лукашенко уже ставил вопрос об эффективности использования этой территории. Президент был здесь примерно полтора года назад. Тогда договорились о размещении городского технопарка со льготными условиями для производственников. Что удалось сделать за это время – доложат Александру Лукашенко.

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