Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов органов финансовых расследований с 30-летием образования данных органов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Совершенствуясь и укрепляясь из года в год, ваша служба решает серьезные задачи по пресечению правонарушений в финансово-экономической сфере, обеспечивая тем самым национальную безопасность и суверенитет Беларуси, — отметил глава государства. — В эти непростые времена, когда от эффективности действий каждого из вас в буквальном смысле зависит развитие всего народного хозяйства, а в конечном итоге общественная стабильность и достаток граждан, ваши знания, личная ответственность‚ усердие и верность долгу востребованы как никогда. При этом работу нужно выстраивать системно, действовать на упреждение‚ в полной мере используя возможности современных технологий».

Александр Лукашенко также поздравил с юбилеем ветеранов службы, которые стояли у ее истоков, совершенствовали формы и методы работы‚ закладывали традиции.

«Убежден, что органы финансовых расследований нашей страны сегодня имеют все необходимые ресурсы для повышения результативности профессиональной деятельности и реализации всех намеченных планов», — отметил Президент.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, новых успехов и достижений в работе на благо Беларуси.