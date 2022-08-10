В Министерстве здравоохранения дали официальный комментарий по вакцинации против COVID-19 в связи со вступлением в действие приказа Минздрава от 8 августа 2022 года № 1044, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Специалисты Министерства здравоохранения внесли изменения в порядок проведения вакцинации против COVID-19 населения.

Определено, что основная (первичная) вакцинация проводится для детей 5-17 лет двумя дозами вакцины Sinopharm, а для взрослых (18 лет и старше) — одной дозой «Спутник Лайт», двумя дозами «Гам-Ковид-Вак» или Sinopharm.

Бустерная вакцинация проводится лицам 18 лет и старше одной дозой «Спутник Лайт» либо одной дозой «Гам-Ковид-Вак» компонентом 1 или компонентом 2 независимо от ранее использованной вакцины на основную или бустерную вакцинацию.