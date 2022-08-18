Риниты, ларингиты и хронические болезни нижних дыхательных путей являются основанием выполнять не все виды работ на школьных уроках труда. Минздрав Беларуси определил перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от некоторых предметов, это предусмотрено постановлением ведомства №76 от 26 июля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Речь идет о таких предметах, как «Трудовое обучение» и «Допризывная и медицинская подготовка». Согласно этому перечню, не ходить на уроки труда могут ученики, у которых саркоидоз. От труда и допризывной и медицинской подготовки будут также освобождаться учащиеся с психическими расстройствами и расстройствами поведения, болезнями нервной системы, эпилепсией, мигренью с аурой.

От определенных работ во время этих уроков освобождаются также дети с болезнями глаз и их придаточного аппарата, с нарушениями вестибулярной функции и вестибулярными синдромами при болезнях.

Различные риниты, ларингиты и хронические болезни нижних дыхательных путей также являются основанием не все выполнять на школьных уроках труда, некоторые виды работ при таких заболеваниях просто противопоказаны.

Дерматиты, псориаз, крапивница и эритема тоже являются основанием не выполнять некоторые виды работ.

В перечне числятся и ряд других заболеваний, так что, если вы считаете, что у ребенка есть основание для освобождения от этих предметов, ознакомьтесь детально со списком заболеваний и условиями, при которых дети могут не ходить на эти уроки или же не выполнять там отдельные виды работ.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

sputnik.by