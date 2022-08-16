Два года назад в Минске прошел митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси. Что говорят о том памятном событии будакошелевцы.

Председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина АНАНИЧ:

– «За Беларусь», «За мир», «За спокойствие» – именно так звучали главные лозунги на митинге в поддержку нашей страны и Президента. Став участником этого поистине исторического и знакового события, я в очередной раз убедилась, что сила белорусского народа в его единстве, в стремлении отстаивать правду, быть независимыми и свободными от внешнего давления.

Вспоминая события двухлетней давности, испытываю чувство гордости за себя, за своих друзей и коллег, которые в то непростое время не изменили свои взгляды и убеждения, остались верны своей Родине и активно выступали в поддержку выбранного курса действующей власти и «За Беларусь!».

Спустя время уже смело можно сделать выводы: мы все сделали правильно, правильно действовали и думали. Но главное – мы все были вместе. Недаром говорят, трудности и проблемы лучше всего способны сплотить людей, как это было и в нашем случае. Благодаря этому, мы живем под мирным небом, растим и воспитываем своих детей, учимся и трудимся, продолжаем укреплять и отстаивать позиции суверенной Беларуси на мировом пространстве.

Мнением интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива редакции