Будакошелевцы продолжают высказывать свое мнение о митинге 16 августа 2020 года.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр ХАЦУЛЕВ:

– События того памятного дня и сегодня вспоминаю с особым чувством гордости и единства. В одном месте собралось огромное количество людей, объединенных общей целью: сохранить и защитить свою страну. Каждое слово главы государства и каждая его реплика находили живой отклик в сердцах всех, кто пришел поддержать нашего лидера и отстоять независимость родной земли.

Два года – достаточный срок, чтобы оценить события и проанализировать правильность решений, принимаемых правительством. Пожалуй, выражу мнения большинства белорусов, у которых есть возможность свободно и спокойно трудиться, развивать свои таланты и способности, быть уверенными в завтрашнем дне. Александр Лукашенко в очередной раз доказал: он именно тот, кто готов повести свой народ вперед и отстаивать его интересы.

В тот день я убедился: белорусы сильны духом и полны решимости противостоять внешним воздействиям и несправедливости. Несмотря на то, что все мы разные, страна у нас одна, и мы ее никому не отдадим!

Мнением интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива редакции