– Сергей Александрович, давайте еще раз напомним жителям, чем отличается основная (первичная) вакцинация от бустерной?



– Основная (первичная) вакцинация против COVID-19 – это курс вакцинации, проводимый пациенту впервые. Бустерная вакцина вводится однократно через 6 и более месяцев после законченной основной (первичной) вакцинации и (или) ранее проведенной бустерной.

– Какие вакцины сейчас есть в наличии в медучреждениях района?

– Для основной (первичной) вакцинации – вакцины «Гам-Ковид-Вак», «Sinopharm», «Спутник Лайт». Бустерная вакцинация проводится лицам с 18 лет и старше одной дозой «Спутник Лайт» либо одной дозой «Гам-Ковид-Вак» компонентом 1 или компонентом 2, независимо от ранее использованной вакцины на основную или бустерную вакцинацию.

– Сколько будакошелевцев прошли важную для здоровья процедуру?

– На сегодняшний день около 21 тысячи жителей получили основную вакцинацию, первый этап бустерной вакцинации – 6 тысяч человек. Мы рекомендуем пройти основную и бустерную вакцинацию перед осенним сезоном вирусов, особенно тем, кто входит в группу риска.

– С какого возраста можно прививать детей?

– Уже с пяти лет можно делать детям прививку. Ранее возрастные ограничения действовали для ребят в возрасте до 12 лет. Основная (первичная) вакцинация проводится для детей 5-17 лет двумя дозами вакцины «Sinopharm». На данный момент в районе вакцинировались 689 детей в возрасте 12-17 лет.

– Несколько слов о новом штамме омикрон-ниндзя.

– Действительно, новый вариант омикрона обнаружили у заболевших ковидом в Витебске и Минске. Поэтому можно говорить о начале циркуляции данного штамма. Согласно предварительным данным, по сравнению с другими вариантами омикрона он имеет большую заразность и лучше ускользает от действия вируснейтрализующих антител. За это его и назвали «ниндзя».

Все имеющиеся в стране вакцины позволяют защитить от тяжелого течения COVID-19 привитых граждан. Поэтому мы все-таки убеждены, что самым эффективным профилактическим мероприятием наряду с соблюдением дистанции, ношением масок в общественных местах, проветриванием помещений и другими профилактическими мерами является, безусловно, основная и бустерная вакцинация.

Желающие поставить бустерную дозу могут обратиться в прививочный кабинет райполиклиники (контактный тел. 8 (02336) 7-22-10) или в медучреждения по месту жительства.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото из архива редакции