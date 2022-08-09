Какие выплаты должны произвести молодым специалистам в связи с переездом?

Можно ли принять молодого специалиста на должность, которая не соответствует его специальности?

Обязан ли наниматель предоставлять молодому специалисту жилье?

Ответы на эти и другие вопросы по трудовому законодательству можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов Сташук Татьяна Александровна.

Звоните в пятницу, 12 августа, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by c пометкой «Прямая линия».