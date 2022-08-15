Сегодня поздравления принимали сразу два водителя, перевезших более 1500 тонн зерна нового урожая, из ОАО «Юбилейный-Агро».

Заветную планку в 1500 тонн перешагнули опытные водители Игорь Кураликов и Игорь Механиков. Чтобы не отвлекать участников уборочной страды от дела, награды передовикам вручали прямо на поле. Поблагодарить земледельцев за труд приехал глава района Анатолий Гапоник, руководство хозяйства и профсоюзы.

Анатолий Генрикович поздравил сельских тружеников со значимым достижением и пожелал им дальнейших успехов и отличных результатов в уборочной страде. Хорошим дополнением к теплым словам стали дипломы, ценные подарки и сертификаты.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора