В нашем районе эта служба работает с 2018 года. Основная ее задача – помощь людям в решении административных вопросов. О качестве оказываемых услуг «Авангард» побеседовал с будакошелевцами.

Лилия КОВАЛЁВА, заведующая магазином «Никита»:

– Когда старший ребенок поступил учиться, для льготного заселения в общежитие нужно было удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС. За ним обратилась в данную службу. Специалисты там компетентные, вежливые, качеством услуг осталась довольна.

Александр ЯНЧЕНКО, сторож районного Дома культуры:

– Обращался туда недавно. Могу сказать, что люди, работающие там, знают свое дело. Однако есть одно пожелание. Простой человек, как я, может не знать некоторых законов, постановлений, решений. Поэтому хотелось бы, чтобы специалисты подробнее объясняли нюансы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, в декретном отпуске:

– Через «одно окно» оформляла ребенка в детский сад. Принесла все необходимые документы – и за 15-20 минут вопрос был решен. Поэтому лично у меня опыт общения позитивный: все было сделано быстро и в срок.

Юрий ЕЖОВ

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