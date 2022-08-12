Озимый рапс на зерно убрали с 92,2% площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«По данным оперативной информации, на утро 12 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1168,9 тыс. га, что составляет 54,6% от плана. В Брестской области убрано 85,1% площадей (294,3 тыс. га), Витебской — 36,5% (132,2 тыс. га), Гомельской — 61,9% (214,6 тыс. га), Гродненской — 46,7% (142,5 тыс. га), Минской — 52,6% (236,1 тыс. га), Могилевской — 44,9% (149,2 тыс. га)», — рассказали в Минсельхозпроде.

В стране намолочено 4392,8 тыс. т зерна при средней урожайности 37,6 ц/га. Как рассказали в ведомстве, в прошлом году на аналогичный период урожайность зерновых была ниже и составляла 31,9 ц/га.

Озимый рапс на зерно убрали с 284 тыс. га, что составляет 92,2% к уборочной площади, намолотили 751,3 тыс. т при средней урожайности 26,5 ц/га. Почва под сев этой культуры подготовлена на 283,1 тыс. га, что составляет 66,9% запланированных площадей. Посеяли озимый рапс на зерно на 29,8 тыс. га — это 7,03% от плана. Пивоваренный ячмень убрали с 28,7 тыс. га — это 52,6% от плана, намолотили 121,4 тыс. т при средней урожайности 42,2 ц/га, а в прошлом году на этот период было 32,8 ц/га.

Лен вытереблен на 35,6 тыс. га, что составляет 80,5% уборочной площади. Оборачивание лент льна выполнено на 13,3 тыс. га (37,3% к вытеребленному), льнотреста поднята на 5,25 тыс. га (11,9% к уборочной площади).

Второй укос трав проведен на 818,7 тыс. га (80,2% от плана). Заготовлено 698,8 тыс. т сена (73,2% от плана), 11 670,3 тыс. т сенажа (86,9%) и 323,9 тыс. т силоса (1,70%).