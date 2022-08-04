Это вирусное зоонозное заболевание, симптомы которого схожи с натуральной оспой, однако менее серьезные. Оно, согласно данным Роспотребнадзора, на 1 августа зафиксировано уже в 83 государствах.

Зарегистрировано более 22 тысяч лабораторно подтвержденных случаев в США, Испании, Германии, Великобритании, Франции, Бразилии, Нидерландах, Канаде, Португалии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Израиле, Австрии. Об этом сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заражение в большинстве случаев происходит в результате тесного контакта с биологическими жидкостями, например, кровью. Или повреждениями на коже и слизистых заболевшего человека, в том числе при половых контактах. Можно заразиться, если потрогать инфицированное животное, предметы обихода заболевших, в частности, постельное белье или полотенца. Один из возможных факторов риска — употребление в пищу мяса инфицированных животных без надлежащей термической обработки. Между инфицированием и проявлением симптомов обычно проходит от 6 до 13 дней, иногда — от 5 до 21 дня. Все эти факторы нужно учитывать при посещении стран, в которых зарегистрирована оспа обезьян.

Заболевание обычно проходит само, а симптомы сохраняются от 14 до 21 дня. Тяжелые случаи чаще всего случаются среди детей и связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и тяжестью осложнений. Пациенты с иммунодефицитом рискуют более серьезным исходом. При появлении симптомов, не исключающих оспу обезьян, в том числе во время путешествия или в течение 21 дня с момента возвращения, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Источник: http://gp.by

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