Острый коронарный синдром (ОКС) включает группу заболеваний, вызванных обострением ишемической болезни сердца и возникающих из-за острой ишемии (кислородного голодания) миокарда. К ОКС относят нестабильную стенокардию, острый инфаркт миокарда и внезапную сердечную смерть. Острый коронарный синдром — это угрожающее жизни состояние, требующее немедленного обращения к врачу.
Симптомы острого коронарного синдрома (ОКС)
Острая ишемия миокарда проявляется острой болью в области сердца, которая может распространяться в левую руку, лопатку или шею. При поражении нижней стенки сердца возникает абдоминальная форма ОКС, которая проявляется болями в верхних отделах живота, имитируя клинику острой хирургической патологии. Иногда возможна безболевая форма ОКС. Также острый коронарный синдром может проявляться следующими признаками: нарушение ритма сердца; увеличение частоты дыхания, увеличение или падение артериального давления, бледность, холодный пот, дрожь, паника, страх смерти.
Первая помощь
При появлении симптомов заболевания нужно немедленно оказать первую помощь. Сразу вызовите скорую помощь и сообщите диспетчеру скорой медицинской помощи о симптомах, проведите следующие действия:
— обеспечить пациенту полный покой, уложить пациента на ровную поверхность;
— положить под язык таблетку нитроглицерина, при отсутствии эффекта повторить приём нитроглицерина с интервалами между таблетками 3-5 минут (не более 3-х таблеток!)
— обеспечить доступ свежего воздуха, расстегните давящую одежду, откройте окно;
— ни в коем случае на давайте НПВС (анальгин, кеторол, найс, нимесулид и т.д.)
— дожидайтесь приезда скорой медицинской помощи.
Профилактика
- Поддержание нормального веса,
- рациональное питание;
- умеренные физические нагрузки;
- отказ от курения и алкоголя;
- регулярное профилактическое обследование и своевременное лечение.
- Лечение артериальной гипертензии.
Врач-кардиолог Ю.С. Бураковская