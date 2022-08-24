Острый коронарный синдром (ОКС) включает группу заболеваний, вызванных обострением ишемической болезни сердца и возникающих из-за острой ишемии (кислородного голодания) миокарда. К ОКС относят нестабильную стенокардию, острый инфаркт миокарда и внезапную сердечную смерть. Острый коронарный синдром — это угрожающее жизни состояние, требующее немедленного обращения к врачу.

Симптомы острого коронарного синдрома (ОКС)

Острая ишемия миокарда проявляется острой болью в области сердца, которая может распространяться в левую руку, лопатку или шею. При поражении нижней стенки сердца возникает абдоминальная форма ОКС, которая проявляется болями в верхних отделах живота, имитируя клинику острой хирургической патологии. Иногда возможна безболевая форма ОКС. Также острый коронарный синдром может проявляться следующими признаками: нарушение ритма сердца; увеличение частоты дыхания, увеличение или падение артериального давления, бледность, холодный пот, дрожь, паника, страх смерти.

Первая помощь

При появлении симптомов заболевания нужно немедленно оказать первую помощь. Сразу вызовите скорую помощь и сообщите диспетчеру скорой медицинской помощи о симптомах, проведите следующие действия:

— обеспечить пациенту полный покой, уложить пациента на ровную поверхность;

— положить под язык таблетку нитроглицерина, при отсутствии эффекта повторить приём нитроглицерина с интервалами между таблетками 3-5 минут (не более 3-х таблеток!)

— обеспечить доступ свежего воздуха, расстегните давящую одежду, откройте окно;

— ни в коем случае на давайте НПВС (анальгин, кеторол, найс, нимесулид и т.д.)

— дожидайтесь приезда скорой медицинской помощи.

Профилактика

Поддержание нормального веса,

рациональное питание;

умеренные физические нагрузки;

отказ от курения и алкоголя;

регулярное профилактическое обследование и своевременное лечение.

Лечение артериальной гипертензии.

Врач-кардиолог Ю.С. Бураковская