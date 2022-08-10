Президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета Министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. В течение нескольких часов были заслушаны доклады не только премьер-министра Романа Головченко, но и руководителей отраслей — сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, калийной отрасли, банковско-финансовой сферы. Все основные тенденции изучены на основе данных статистики, а по итогам разговора Александр Лукашенко дал конкретные поручения по ряду направлений, передает корреспондент БЕЛТА.

О взаимодействии с Россией

Исходя из обсуждения на заседании, глава государства поручил усилить взаимодействие прежде всего с Российской Федерацией. Он, в частности, акцентировал внимание на научно-технических программах Союзного государства, отметив, что не должно быть мелкотемья.

«Максимально надо устранить барьеры с российскими партнерами по товарным позициям, ограниченным к ввозу на территории России. Это и для меня тема для разговора», — поручил глава государства.

Александр Лукашенко поручил проработать создание в крупных административно-территориальных единицах России белорусских единых машиностроительных центров с функциями сервиса: «Мы постоянно об этом говорим. Не надо каждому предприятию, особенно в промышленности, создавать какой-то центр. Надо создавать общие центры».

Об импортозамещении

Президент потребовал ускорить реализацию планов по импортозамещению: «Очень важный вопрос. Если вы, Роман Александрович (премьер-министр. — Прим. БЕЛТА) будете уговаривать, у вас ничего не получится. Надо доводить задание Пархомчику (министр промышленности Петр Пархомчик. — Прим. БЕЛТА), кому только можно: вот это произведите — деталь, запчасти — и поставьте».

В этой же плоскости лежат вопросы по созданию программного обеспечения для той или иной продукции. Здесь можно не только задействовать ПВТ, но есть и хорошие специалисты в IT-сфере на ряде предприятий, которые способны создать необходимый программный продукт, обратил внимание белорусский лидер.

Импортозамещения касаются и некоторые иные поручения — от более активной разработки месторождений полезных ископаемых до выращивания некоторых культур в сельском хозяйстве. Например, Александр Лукашенко обратил внимание на масло подсолнечника. Поставлять его может и Россия, но Президент поручил проработать целесообразность расширения посевов подсолнечника в южных регионах Беларуси. «Слушайте, чем отличается климат у вас от Украины? Ну, давайте пробовать. Я буду это пробовать на своем экспериментальном поле. Я Леониду Константиновичу (вице-премьер Леонид Заяц. — Прим. БЕЛТА) уже поручил: люпин, горох, соя (посмотрим в Сеннеском районе, Бешенковичах эти поля — это еще севернее), подсолнечник, рапс и так далее. Будем смотреть, что там севернее у нас получится. Надо двигаться в этом направлении».

Глава государства обратил внимание, что в некоторых районах Гомельской области традиционно получают невысокие урожаи зерновых, а потому можно подумать над другими вариантами. «Может, надо кроме кукурузы попробовать возделывать и эти культуры. Но надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное», — сказал он.

Президент также поручил изучить потребность в семенах, которые закупаются по импорту, под урожай 2023 года, упредив риски дефицита к началу посевной кампании. «Семена надо в принципе, чтобы были свои. Мы уже немало об этом говорили», — обратил внимание Александр Лукашенко.

О кредитовании проектов, расчетах и транспорте

Глава государства поручил до минимума сократить сроки рассмотрения заявок на кредитование проектов и финансирование из инновационных фондов. Как было отмечено на заседании, порой эти средства используются не совсем по назначению, и это не есть хорошо. «Но хуже, когда деньги будут мертвым грузом лежать и мы их даже в производство не используем. Но, конечно, разбазаривать не надо», — заявил Александр Лукашенко.

Отдельное внимание банковскому сектору и сфере расчетов. «Надо ввести возможность банкам осуществлять расчеты в турецкой лире, других альтернативных валютах», — поручил глава государства.

Даны поручения и в части сроков исполнения производителями обязательств перед покупателями, совершенствования механизма проведения закупок.

На заседании несколько раз поднималась и тема транспорта, оперативной доставки продукции зарубежным покупателям. В связи с этим еще одно поручение — обеспечить отечественные предприятия достаточным количеством контейнеров, вагонов и железнодорожных платформ, отдавая приоритет экспортерам.

О строительстве жилья

Ситуация в строительной отрасли достаточно подробно рассматривалась в ходе доклада профильного министра Руслана Пархамовича. Однако по итогам заседания Александр Лукашенко сделал особый акцент на строительстве арендного жилья, поручив увеличить объемы его строительства. «Особое внимание. По жилью надо нам снова вернуться к этому вопросу», — сказал он.

Президент подчеркнул, что в вопросе поддержки в строительстве жилья нельзя «финансировать всех скопом», и здесь дело за губернаторами, чтобы они продумали конкретные предложения. Но в приоритете, как и прежде, военные, многодетные семьи.

«И рассредоточить эти инвестиции там, где надо. По всей стране. И строить надо там. Не надо скудные льготные ресурсы раздавать всем, кто даже имеет и может построить жилье. И это момент, чтобы переориентироваться и заняться нормальным строительством жилья в стране», — поручил белорусский лидер.