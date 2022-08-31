Профсоюз работников АПК активно принимает участие в акции «Собери портфель первокласснику», целью которой является социальная поддержка работников, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс. Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям, многодетным, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В данной акции активное участие принимают и профсоюзы агропромышленного комплекса Будакошелещины. Так профсоюзный актив СП «Амипак»-ОАО, ОАО «Николаевка», ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», СООО «Вахавяк», ООО «Вахавяк Плюс» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» оказали материальную помощь мамам и папам первоклассников.

А для первоклашек из КСУП «Губичи», СУП «Андреевка», ОАО «УваровичиЭлит», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», КСУП «Кривск», КМУП «Буда- Кошелевское ПМС» приобретены рюкзаки со школьными принадлежностями.

Так, например, председатель ППО ООО «Романовский МПК» Екатерина Тихонкова вручила рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями первоклассникам Илье Тронцу, Ярославу Демину и Софии Тихонковой. А райком профсоюза работников АПК порадовал рюкзак со всеми школьными принадлежностями воспитанницу социально- педагогического центра Алину Карпову.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Елены Степаненко