Всего белорусским семьям на подготовку детей к учебному году оказана помощь на сумму Br21,5 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

«Во всех регионах Беларуси единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 79 тыс. многодетных семей на 159 тыс. детей. Общая сумма выплат составила Br15,7 млн. В целом по стране охват единовременной материальной помощью составил более 70% от общего числа многодетных семей, воспитывающих детей-школьников», — проинформировали в ведомстве.

Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Ее размер составляет Br98,55 (30% БПМ) на каждого школьника в семье.

Малообеспеченным семьям (в том числе и многодетным), семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, финансовая помощь на подготовку к школе оказывается в виде единовременного или ежемесячного соцпособия в рамках государственной адресной социальной помощи. Такую помощь уже получили 2,3 тыс. семей на 6 тыс. детей на сумму Br3,6 млн.

Поддержка оказывается и по месту работы родителей. За счет профсоюзных организаций помощь получили 5,4 тыс. семей на 10,2 тыс. детей на сумму Br847 тыс., за счет средств нанимателей — 7,5 тыс. семей на 14,4 тыс. детей на сумму Br1,3 млн.

«Кроме того, традиционно по всей стране проходят благотворительные акции, ярмарки, организованные территориальными центрами соцобслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями, целью которых также является оказание поддержки семьям с детьми. Данный вид помощи оказан 2,6 тыс. семей на 6 тыс. детей на сумму Br132 тыс.», — отметили в министерстве.

Работа по оказанию помощи к школе продолжается.