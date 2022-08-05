Мероприятие прошло в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко, провела его начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Анна Василенко.

Кандидат биологических наук, начальник Белорусского отделения Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Николай Борисевич рассказал присутствующим об экологическом состоянии Беларуси и нашего района в частности после аварии на ЧАЭС, о периодах распада различных радиационных компонентов, нормах содержания радиации в продуктах питания.

Идеологи актуализировали сведения по проводимой профилактической работе с родителями и несовершеннолетними в летний период, в проведении рейдовых мероприятий на водоемах, акцентировали внимание на молодежной политике на Будакошелевщине, оказанию молодым специалистам необходимой финансовой и жилищно-бытовой помощи.

Не остались без внимания вопросы ответственности за распространение сведений экстремистских каналов в социальных сетях, подписной кампании на 2-е полугодие, участии коллективов в областном смотре-конкурсе на лучшую идеологическую работу. Идеологи обсудили работу летних трудовых лагерей в организациях района, а также грядущие конкурсы, мероприятия и концерты.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора