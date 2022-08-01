Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 августа рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Крутого Дмитрия Николаевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству Полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности;
  Ермоловича Максима Леонидовича — заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
  Кулика Александра Антоновича — министром лесного хозяйства;
  Боровикова Владимира Владимировича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Таиланд по совместительству.

 

Президент также дал согласие на назначение:

Романовского Юрия Яцентовича — ректором УО «Полоцкий государственный университет»;
  Дороховича Александра Викентьевича — первым заместителем министра спорта и туризма;
Шевцовой Татьяны Николаевны — управляющим делами Минского облисполкома;
  Алешкевича Максима Николаевича — членом Минского облисполкома.