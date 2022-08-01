Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 августа рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Крутого Дмитрия Николаевича
|— Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству Полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности;
|Ермоловича Максима Леонидовича
|— заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
|Кулика Александра Антоновича
|— министром лесного хозяйства;
|Боровикова Владимира Владимировича
|— Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Таиланд по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
|Романовского Юрия Яцентовича
|— ректором УО «Полоцкий государственный университет»;
|Дороховича Александра Викентьевича
|— первым заместителем министра спорта и туризма;
|Шевцовой Татьяны Николаевны
|— управляющим делами Минского облисполкома;
|Алешкевича Максима Николаевича
|— членом Минского облисполкома.