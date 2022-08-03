Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами в Мядельском районе пояснил, почему страна не планирует экспортировать часть урожая зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что важно за счет зерна получить продукт с высокой добавленной стоимостью. Например, современные корма, чем занимается БНБК. Либо, что также более прибыльно, использовать на нужды животноводства, получить молочную и мясную продукцию.

«Главное — добавленная везде стоимость», — сказал Президент.

Кроме того, это создание новых рабочих мест в переработке, зарплаты людей и социальная сфера.

«Некоторые государства продают много пшеницы, ржи, зерна кукурузы, а потом покупают молоко, мясо, — обратил внимание Президент. — Мы же получаем зерно и что-то у нас идет на потребление, пивоваренный ячмень, хлебопечение, кондитерку, а также на корма животным».

Александр Лукашенко считает важным увеличивать поголовье животных для получения большего количества мяса и молока. «Это очень важное направление нашей работы. Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно», — сказал белорусский лидер.

Он коснулся темы гречихи: «Хотя министр говорил, что мы гречку посеяли, нам надо 25-27 тыс. т населению, а у нас будет 30-32 тыс., — отметил Александр Лукашенко. — То есть 3-5 тыс. мы где-то можем продать, но это мелочь, это небольшие деньги и я не ориентирую аграриев наших на это. Мы должны накормить своих людей, обеспечить соседей, с Литвы, Латвии, Польши приезжают, хотят купить, пусть покупают».

«Для нас главное, чтобы увидели — рядом с ними живут нормальные люди, что это они готовы в трудную минуту помочь. Это немаловажно», — заметил глава государства.

Он подчеркнул: «Мы не планируем продавать зерно, завтра оно должно «производить» молоко, мясо. У нас главное и важное — производственная база.