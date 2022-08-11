«Как мы ранее договаривались, сегодня обсудим вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов, естественно, в первую очередь большие объемы калийных удобрений. В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность», — отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, для Беларуси сейчас выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. «О чем мы в общем-то давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны Президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет, исключительная поддержка. Так ли это на вашем уровне, я хотел бы сегодня услышать», — сказал глава государства.

По поручению Президента правительство должно было просчитать все возможные варианты. Он поинтересовался проработанными вариантами, стоимостью и сроками строительства, окупаемостью и возможными рисками. «Сегодня мы должны определиться, какое направление для нас более удобное, выгодное по логистике. Построить порт нужно быстро и с минимальными затратами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку — и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусские компании уже ведут эту работу. «Но надо ускоряться. Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущий, как будем работать. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от Президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах (вы знаете, где есть свободные мощности) грузить наши грузы», — добавил Президент.

Глава государства обратил внимание, что помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде. Как известно, с 2013 года «Беларуськалий» является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ.

«Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», — обратился Александр Лукашенко к участникам совещания.

«Отжали», — уточнил премьер-министр Роман Головченко.

«Это не должно безнаказанно пройти, — подчеркнул Президент. — Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, «отжали» (речь о санатории «Белоруссия» в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. — Прим. БЕЛТА), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра».

БЕЛТА