Профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, наркотических и психотропных веществ и их аналогов стала основной темой заседания комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома.

— Для многих подростков и молодежи наркотики, в том числе алкоголь, не являются социальной или личностной проблемой. Молодые люди скорее воспринимают это как часть своей повседневной жизни, — отметила Людмила Кураликова, заместитель председателя райисполкома, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних. — Отсюда тесная взаимосвязь наркотиков, алкоголя с различными сферами жизни подростков: «двором», компанией знакомых, дискотекой. От этой проблемы страдает все общество, а в первую очередь подрастающее поколение.

Андрей Фролов, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома, Станислав Крылатов, главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ, и Надежда Романова, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома, рассказали о проводимой работе в данном направлении.

О мерах по недопущению употребления несовершеннолетними спиртных напитков доложили директор Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа Николай Ящук, директор Бушевского детского сада — средней школы Екатерина Ковалева, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Также с докладом об эффективности проводимой работы по недопущению совершения обучающимися правонарушений и преступлений выступила директор средней школы №1 райцентра Елена Некрашевич.

Юрий ЕЖОВ