Что такое алкогольная и наркотическая зависимость и о причинах ее возникновения «Авангард» узнал у врача-нарколога Буда-Кошелевской центральной районной больницы Марии Юрковец.

– Мария Александровна, что такое зависимость?



– Если простыми словами, это состояние, когда человек не представляет свою жизнь без чего-то. Существует три вида зависимости: химическая, промежуточная и нехимическая. Алкоголизм, наркомания – это зависимость от психоактивного вещества, содержащегося в употребляемом наркотике, то есть химическая. Что же касается промежуточной и нехимической, то здесь можно привести примеры зависимости от еды, азартных игр, работы, телефона и многого другого.

– Почему у человека возникают проблемы со спиртным?



– За усвоение этилового спирта в организме отвечает особый фермент – алкогольдегидрогеназа. Если он вырабатывается в малом количестве, то и небольшой дозы спиртного хватит, чтобы опьянеть. Вероятность, что человек с такой проблемой станет алкоголиком, высокая. Также влияют и психологические особенности личности. Склонный к необдуманным поступкам, инфантильный, безответственный человек, скорее всего, будет стремиться получать удовольствие легким путем. А самый простой способ это сделать – алкоголь.

Не последнее место занимает и социальная среда. Если ребенок растет в семье, где постоянное употребление спиртного – норма, то, вполне вероятно, повзрослев, он тоже станет прикладываться к бутылке. Поэтому нельзя сказать, что существует какая-то одна конкретная причина, здесь целый комплекс факторов.

– Как развивается химическая зависимость?

– Любой человек, хотя бы раз попробовавший психоактивное вещество, может стать зависимым. От этого никто не застрахован. Поэтому все начинается с первого употребления. Если брать на примере спиртного, то на следующем этапе человек в небольших количествах выпивает по праздникам, не испытывая тяги к алкоголю. Затем наступает стадия, когда он начинает получать удовольствие от спиртного, хотя зависимость еще не сформировалась, раз в месяц немного приняв горячительного в компании друзей, чтобы расслабиться. Четвертый этап – привычное употребление, алкоголь уже становится частью жизни. Но на этой стадии от спиртного еще можно отказаться без особых трудностей, найдя, например, интересное занятие. Если же этого не происходит, наступает заключительный этап, когда из-за систематического употребления начинают появляться проблемы в семье, на работе, с законом и здоровьем.

– Можно ли сказать, что алкоголизм – это болезнь?



– Многие уверены в том, что пьющие – слабохарактерные люди, которые просто не хотят жить нормально. Однако это глубокое заблуждение. Если мы говорим о последней стадии, когда уже сформировалась зависимость, человеку физически тяжело без алкоголя: этиловый спирт необходим организму для того, чтобы работать. И без медицинской помощи крайне тяжело вернуться к нормальной жизни: нужны специальные медикаменты. Поэтому да, алкоголизм – это болезнь, требующая лечения.

Кто-то скажет, что человек сам себя довел до такого состояния. В этом есть доля правды. Но, как показывает практика, чаще всего люди начинают пить из-за того, что в стрессовой ситуации не нашли поддержки. Поэтому обвинять алкоголика в том, что он алкоголик, неправильно. Это следствие ряда как биологических, так и психологических причин.

– Где и какую помощь могут получить люди с химической зависимостью?

– У нас в районе это кабинет нарколога. Любой может записаться на прием и получить консультацию. Есть услуга анонимного приема, когда визит к специалисту не отмечается в больничной карте. В Гомеле работает реабилитационный центр «Ключ», где с зависимыми на протяжении 28 дней занимаются специалисты и помогают им вернуться к нормальной жизни. Также в Жлобине и Гомеле функционирует сообщество анонимных алкоголиков, а сообщество анонимных наркоманов – в областном центре. Это группы людей, которые собираются вместе для того, чтобы поддержать друг друга в стремлении не употреблять. И многим это помогает. Могу посоветовать сайт pomogut.by, где размещена вся необходимая информация о помощи зависимому человеку.

Беседовал Юрий ЕЖОВ

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