Небольшие по численности населения деревни и поселки зачастую находятся на удалении от больших городов. В основном в таких населенных пунктах проживают граждане преклонного возраста, которым не лишне будет напомнить о собственной безопасности. А как же собрать в одном месте местных жителей? Есть идея! Автоклуб.

В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с автоклубом центрального районного Дома культуры провели пожарно-профилактические мероприятия с жителями населенных пунктов Медведево и Победитель Морозовичского сельсовета.

В ходе проведения бесед пропагандисты анонсировали гражданам цели и задачи акции, рассказали об основных причинах возникновения пожаров, при этом акцентировав внимание на фактах гибели людей по причине злоупотребления спиртными напитками и курения в постели. В интерактивной форме довели, как правильно эксплуатировать отопительную печь, порядок вызова экстренных служб и действия в случае возникновения пожара. Напомнили и о необходимости установки автономного пожарного извещателя, показали, как правильно проверить его на работоспособность и в каком месте в доме его установить. Затронули тему недопустимости выжигания сухой растительности и разведения костров в неустановленных для этого местах. После этого всем вручили буклеты на противопожарную тематику, как напоминание о соблюдении правил безопасности.

А завершились мероприятия концертными программами, подготовленными коллективом художественной самодеятельности «Купава».

Акция прошла весело и с пользой. Все участники пополнили багаж знаний в области пожарной безопасности и непременно будут его использовать в повседневной жизни.