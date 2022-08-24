Мониторинг проводился областной межведомственной комиссией в течение 2-х дней – 23 и 24 августа. Члены комиссии изучали состояние работы по выполнению Декрета Президента Республики Беларусь №18 на предприятиях района, посещали категорируемые семьи.

Сегодня в райисполкоме состоялось подведение итогов мониторинга. Вел мероприятие заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич.

Перед субъектами профилактики поставлены задачи и установлены конкретные сроки для устранения недостатков.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Юрия Ежова