С 3 сентября (первая суббота сентября) будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку. Охотиться на этих птиц можно также без ограничений по полу и возрасту, но лишь в светлое время суток. Способы охоты: ружейный (с подхода, из засады) с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, охотничьих собак (легавых, спаниелей, ретриверов); безружейный – с помощью ловчих птиц. Охота продлится по второе воскресенье декабря.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ