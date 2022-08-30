Чтобы стать курсантом учреждений образования МВД, абитуриенту необходимо:

– до 15 апреля года поступления подать в отдел внутренних дел по месту жительства заявление о поступлении для оформления личного дела абитуриента;

– пройти специальную проверку, военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор;

– предоставить в отдел кадров перечень необходимых документов;

– самостоятельно записаться на централизованное тестирование и в сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти централизованное тестирование по предметам: русский (белорусский) язык, обществоведение, иностранный язык.

В случае зачисления абитуриента ждет полное государственное обеспечение на период обучения, бесплатное высшее юридическое образование, достойная стипендия.

После окончания обучения присваивается звание «лейтенант милиции», гарантировано трудоустройство на должности начальствующего состава органов внутренних дел, предусмотрена социальная защита в соответствии с законодательством для сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в группу кадров отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома по телефону 2 13 56 или по адресу: ул. Пионерская 2 г. Буда-Кошелево ОВД Буда-Кошелевского райисполкома.