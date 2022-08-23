Ничто так не вдохновляет представителей молодого поколения, как встреча с талантливыми и успешными людьми. Ребятам, отдыхающим в детском оздоровительном лагере «Сожский берег», посчастливилось лично пообщаться с Заслуженной артисткой Республики Беларусь Алёной Ланской, пишет газета «Маяк».

Одна из самых ярких представительниц современной белорусской эстрады призналась, что за более 15 лет творческой деятельности она успела побывать во многих уголках Беларуси и за рубежом, однако творческая встреча в таком формате для нее проходит впервые.

— Более того, я никогда не была в летнем лагере даже в школьные годы. Визит в «Сожский берег» в какой-то степени помог наверстать упущенное. По-хорошему завидую отдыхающим здесь мальчишкам и девчонкам. Уютная обстановка, дружеская атмосфера, прекрасная природа — это то, что нужно летом! — призналась певица.

Свою встречу с ребятами Алёна Ланская, которая в свое время стала самой молодой Заслуженной артисткой Республики Беларусь, начала с открытого диалога. Певица рассказала о себе, своем детстве и попросила мальчишек и девчонок поделиться заветными мечтами.

— Я выросла в простой семье, летние каникулы обычно проводила у бабушки в деревне. Те времена отличались от нынешних. Не было изобилия продуктов, на столе у нас чаще всего была картошка и другая самая простая еда. И одежда была в дефиците: мне, например, приходилось донашивать платья за старшей сестрой. Сегодня вы просто не замечаете, в каком изобилии и благополучии живете. Мне же есть с чем сравнивать, и я вижу, что это так, — отметила артистка.

Многих детей интересовало, как Алёна решила стать артисткой и легко ли быть популярным человеком.

— Я просто всегда любила петь. Уже в пятилетнем возрасте знала наизусть около 300 песен. В школьном возрасте тайком записалась в музыкальную школу, хотя родители этого не очень одобряли — хотели, чтобы я в будущем ориентировалась на более практическую профессию, чем музыкант или учитель пения. Впоследствии, по их совету я даже получила экономическое образование, — рассказала Ланская.

Однако если мечте суждено сбыться, то она сбудется. Именно музыка стала ее судьбой: с 18 лет Алёна выступает на большой сцене, была победителем Международного конкурса молодых исполнителей «Славянский базар» и представляла Беларусь на «Евровидении», всегда много выступала. Что касается популярности, то она и радует, и налагает большую ответственность. Известный человек должен быть примером для других.

Алёна Ланская дала ребятам немало практических советов о том, как быть здоровыми, красивыми и работоспособными. Ведь сама она большое внимание уделяет правильному питанию, любит бег и, главное, всегда старается поддерживать в себе позитивное восприятие мира.

Рассказав о себе, Алёна Ланская спустилась в зал и с микрофоном подошла к каждому из ребят, чтобы узнать, о чем они мечтают. Ответы звучали разные: добиться успехов в спорте, съездить в путешествие, получить любимую профессию, завести собаку и жить в собственном уютном доме. Разговаривая с детьми, певица еще не знала, что про дом и пушистых питомцев чаще всего говорили мальчишки и девчонки с Украины, которые в этом году отдыхают в «Сожском береге». События в их стране заставили ребят покинуть родные места, но они нашли заботу и второй дом в Беларуси.

Конечно, творческая встреча не могла обойтись без песен. Помимо своих признанных хитов, Алёна Ланская познакомила юных слушателей с совсем новой песней, премьера которой состоится только в начале сентября на ее сольном концерте во Дворце Республики.

Своими впечатлениями от встречи с нами поделились и сами ребята.

Наталья Мельникова:



— До этого я была слабо знакома с белорусской эстрадой, но нынешняя встреча дала стимул больше узнать о наших талантливых артистах. Алёна — необыкновенно позитивная, с нее стоит брать пример.

Максим Авсейков:



— Всегда приятно, когда слышишь живое пение. Тем более, от такой яркой вокалистки. Все мы получили незабываемые эмоции и от песен, и от общения.

Алина Марданян:



— Я сама занимаюсь в театральной студии, знаю, как непросто держаться на сцене. Алёна удивила меня своей искренностью и непринужденностью. Замечательная артистка! И ее советы нам пригодятся.

© Правда Гомель