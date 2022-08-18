Запрет и ограничение на посещение лесов, в чем отличие?

В пожароопасный период могут вводиться ограничения либо запреты на посещение лесов. В чем разница запрета от ограничения пояснил начальник пожарно-химической станции Буда-Кошелевского опытного лесхоза Николай Юденков.

– Когда вводится ограничение на посещение лесов, это не значит, что человеку не позволено там быть. Он вполне может прийти в лес, чтобы отдохнуть или собрать ягоды и грибы. Однако в этом случае он должен соблюсти определенные условия. При ограничении нельзя въезжать на территорию леса на механическом транспортном средстве: мотоцикле, автомобиле, тракторе (исключая разве что велосипед). Не следует также разводить костры в хвойных древостоях и молодняках, на участках с поврежденными лесными насаждениями, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах, где подсохла трава. Определенно нельзя оставлять без присмотра емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, так как это может привести к самовозгоранию. А еще лучше не брать такие вещи в лес, от греха подальше.

Когда объявляется запрет, это означает, что никто не имеет права находиться в лесу ни на транспорте, не в пешем порядке. Работники лесхоза постоянно мониторят территорию лесных массивов как во время рейдов, так и с помощью технических средств (фотоловушек).

Информация о введении запретов или ограничений на посещение лесов постоянно обновляется и находится в свободном доступе. С ней можно ознакомиться через средства массовой информации (телевидение, газеты, радио), на сайте Буда-Кошелевского опытного лесхоза, а также на информационных стендах в лесхозе и лесничествах. При желании каждый человек может позвонить в лесничество и получить исчерпывающую информацию по поводу, есть запрет (ограничение) или нет. Таким образом граждане избавят себя от возможности даже по незнанию стать правонарушителями. Организация запретов и ограничений на посещение лесов – мера вынужденная, но целиком оправданная необходимостью. Следуя установленным правилам, каждый из нас помогает сохранить природное богатство наших лесов.