Ярким примером тому служит недавнее происшествие с четырьмя несовершеннолетними жителями райцентра, укравшими с территории коммунальника мопед. В отношении самого старшего возбуждено уголовное дело.

Это случилось 13 июля. Днем юные похитители 12, 13 и 15 лет, не зная, чем себя занять, пробрались на территорию коммунального предприятия. К слову, трое из них – родные братья. Находясь на штрафстоянке, молодые люди были замечены сторожем. Последний прогнал ребят. Но вечером того же дня, после 20.00, подростки повторили попытку кражи. На этот раз воришки добились желаемого: незаметно для работника охраны укатили приглянувшийся мопед. Благодаря системе видеонаблюдения на следующее утро был установлен факт пропажи.

Как отметила заместитель комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько, далеко не последнюю, если не главную, роль в случившемся сыграл недостаточный контроль со стороны матери, вернее, полное его отсутствие. А ведь за мальчишками, которые и раньше были замечены в совершении мелких правонарушений и были признаны находящимися в социально опасном положении, нужен был глаз да глаз. Но женщина самоустранилась от воспитания и пустила ситуацию на самотек.

Глава семейства и вовсе не может участвовать в воспитании сыновей по одной простой причине: он находится в местах лишения свободы. Да и о каком воспитании может идти речь, когда нерадивый папаша несколько лет назад сам же подвиг на совершение преступления своего старшего 15-летнего сына, достигшего на тот момент возраста привлечения к уголовной ответственности. Сегодня молодому человеку уже 17, он также находится в местах лишения свободы и на дальнейшее благополучное будущее у него весьма туманные перспективы.

Что ждет его младших братьев? 20 июля по решению комиссии по делам несовершеннолетних все трое помещены на государственное обеспечение в социально-педагогический центр. Мать же будет нести расходы по их содержанию. Двое младших могут угодить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Судьбу старшего из троицы решит суд.

Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома обращается к родителям и настоятельно рекомендует контролировать, где находятся и чем заняты их дети, особенно в вечернее время.

Наталья ЛОГУНОВА