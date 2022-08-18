Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» соберет более 1,5 тыс. участников, сообщил журналистам главный режиссер фестиваля Александр Бондаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа фестиваля

Карта фестиваля

Международный фестиваль этнокультурных традиций пройдет 20 августа.

Традиционно раз в два года он проходит в живописном агрогородке Лясковичи. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. В этом году помимо традиционных Лунинецкого, Пинского и Столинского районов культуру и быт регионов Припятского Полесья на фестивале впервые представят Ивановский район и Пинск.

«На сегодняшний момент количество участников фестиваля — а это творческие коллективы (профессиональные и непрофессиональные), люди, которые задействованы в организации площадок — более 1,5 тыс. человек. По количеству зрителей, гостей, конечно, нам бы хотелось больше. В 2020 году за весь день фестиваль посетили более 25 тыс. зрителей. Поэтому надеемся, что в этом году их будет по крайней мере не меньше», — рассказал Александр Бондаренко.

По словам организаторов, решен вопрос и с доставкой гостей в фестивальную столицу. «Из Петрикова до Лясковичей будет курсировать бесплатный автобус, чтобы все туристы могли туда приехать, — добавила начальник отдела культурно-просветительской работы главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета Анастасия Лысенко. — Что касается кемпинга, конечно, специально мы не отводили места, но территория в рамках нашего фестиваля предполагает, чтобы там транспортные средства оставлять и всей семьей путешествовать по нашему фестивалю. Почему путешествовать? Потому что в течение суток — это большое путешествие от одной локации к другой».

Традиционно программа фестиваля насыщенная. В частности, запланированы выступления профессиональных и аутентичных коллективов, работа интерактивных площадок, мастер-классы от ремесленников, презентация подворьев «Палескі кірмаш». Кроме того, пройдет конкурс красоты и грации «Палеская прыгажуня», гала-концерт открытого конкурса «КаверХорШоу», будет работать интерактивная площадка «Партызанскі край», запланирован фестиваль и рыцарские бои, водное флайборд-шоу, разнообразные игры и аттракционы.