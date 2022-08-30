Сегодня в центральном районном Доме культуры традиционной августовской конференцией работников системы образования завершили прошедший учебный год и дали старт новому 2022-23 учебному году.

В мероприятии приняли участие председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, директор Гомельского областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Юрий Корнилов, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

На конференции подвели итоги уходящего учебного года и наметили цели и задачи на будущий.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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